Cadena de gimnasios Energy Fitness Club anuncia cierre de sedes en todo el país

La empresa presentará una solicitud de liquidación tras una crisis económica originada en el periodo de la pandemia, que incluyó un proceso de reorganización judicial en junio del año pasado.

Este viernes, la cadena de gimnasios Energy Fitness Club anunció el fin de sus operaciones en todo el país, a raíz de una crisis económica.

La empresa señaló que durante las próximas horas presentará una solicitud de liquidación para oficializar el cierre.

“Les informamos que, por motivos operacionales, el club permanecerá cerrado”, señalaron en sus redes sociales.





“Agradecemos su comprensión y lamentamos las molestias que esta situación pudiera ocasionar”, indicaron sin entregar más detallles.

En los últimos años los gimnasios Energy Fitness Club atravesaron por varios problemas económicos arrastrados desde la pandemia.

Incluso en junio de 2025 pasaron por un proceso de reorganización judicial, el que fue modificado en enero de 2026.

“Mientras existieron alternativas reales de continuidad, la compañía mantuvo su operación y continuó prestando servicios a sus socios”, indicó Energy Fitness Club a EMOL.

Cierre de sedes

Tras la noticia diversos usuarios reportaron el cierre de las sucursales de gimnasios Energy Fitness Club a lo largo del país.

De acuerdo a registros que llegaron a CHV Noticias, usuarios de la sede del Mall Marina Arauco no pudieron acceder durante la jornada debido a un aviso de “corte de agua”.