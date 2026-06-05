TGR anuncia nuevos convenios de pago del CAE: Quiénes acceden y los requisitos para regularizar la deuda

La entidad ofreció nueval alternativas a quienes desean evitar las acciones legales y administrativas como el embargo de bienes. Conoce a quienes aplica y cómo regularizar la deuda.

La Tesorería General de la República (TGR) anunció nuevas alternativas de convenios de pago para quienes quieran regularizar su deuda del Crédito con Aval del Estado.

Cabe recordar que el jueves inicio de embargos sobre bienes raíces pertenecientes a personas que mantienen deudas impagas.

Esta medida aplica a quienes no regularizaron su situación financiera tras las notificaciones y gestiones de cobro.





Por lo mismo, para aquellos que desean evitar las acciones legales y administrativas propias del proceso de cobranza, la institución entegó nuevas y más flexibles condiciones para regularizar sus compromisos financieros.

Los nuevos convenios de pago del CAE

La Tesorería General de la República entregó nueva opciones disponibles para el pago del pie de la deuda y genera el convenio convenio de pago.

También se establecieron límites máximos para el pago inicial (pie), eliminando la obligación de pagar el 10% total de la deuda acumulada de una sola vez.

Rentas menores a $1 millón: Tanto el pie como las cuotas mensuales adaptadas parten desde 1 UTM.

Tanto el pie como las cuotas mensuales adaptadas parten desde 1 UTM. Rentas entre $1 y $2 millones: El pie máximo requerido se topa en $1 millón.

El pie máximo requerido se topa en $1 millón. Rentas superiores a $2 millones: El pie máximo exigido tiene un límite de $1,5 millones.

¿Cómo pagar la deuda del CAE?

Los deudores quieran regularizar el pago del CAE pueden hacerlo mediante estas alternativas:

Presencial

En cualquiera de las oficinas de la Tesorería General de la República a lo largo del país. Con tu Rut podrás acceder al certificado de deuda y revisar al convenio y alternativas de pago.

Online

Se debe ingresar a tgr.cl/cae con tu ClaveÚnica o Clave Tributaria (SII).

Una vez dentro del sitio web hay que hacer clic en el botón Pago de mi deuda donde podrás obtener el certificado de deuda, revisar el monto total que debes al fisco y las alternativas de convenio.