Tesorería inicia embargo de bienes raíces a deudores del CAE

La medida apunta aquellos deudores que no regularizaron su situación tras la notificiación y los convenios realizados por la institución y se suma a otras ya implementadas como la retención de activos financieros.

La Tesorería General de la República (TGR) anunció este jueves comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces de personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE).

La medida va dirigida a quienes no regularizaron su situación tras las instancias de notificación y cobro realizadas previamente por la institución.

El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales que TGR ha implementado respecto de deudores morosos del CAE, apuntando a embargos sobre bienes raíces.





A esto se suman otras medidas ya aplicadas como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza.

Desde la TGR señalaron que el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a la normativa legal vigente.

¿Cómo regularizar la deuda del CAE?

Para regularizar el pago de la deuda del CAE se debe ingresar a tgr.cl/cae o acudir a las oficinas de la Tesorería General de la República a lo largo del país para ponerse al día con su situación y optar a estas nuevas facilidades.

Para pagar mediante el sitio web es necesario contar con la ClaveÚnica o Clave Tributaria (SII), una vez en tgr.cl/cae, hay que hacer clic en el botón Pago de mi deuda.

Otra alternativa es Obtener certificado de deuda, donde podrás revisar el monto total que debes al fisco y las alternativas de convenio.