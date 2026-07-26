26/ 07/ 2026 15:25

Polémica entre pisqueros y ministro Campos tras negar daños estructurales en la agricultura tras sistema frontal

“Los agricultores lo han pasado mal con la mosca de la fruta y ahora mire, quizás no a todos les tocó (…) pero mire el daño”, comentó entre lágrimas una productora pisquera al ministro Jaime Campos luego de que declarara que “no hay daños estructurales” en la agricultura chilena tras los sistemas frontal que, en realidad, dejaron predios inundados en las regiones de Atacama y Coquimbo.