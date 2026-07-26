Subsidio de hasta $20 millones para reparar tu vivienda: Conoce cuál es el monto mínimo de ahorro para postular

El dinero otorgado por el Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda dependerá del tipo de mejoramiento y dimesiones de la vivienda.

Uno de los beneficios a los que pueden optar las familias que resultaron con sus casas afectadas producto de los consecutivos sistemas frontales en el país, es el Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda.

Se trata de un aporte económico de hasta $20 millones para aquellos dueños de viviendas sociales cuyo valor no supere las 950 UF o hayan adquirido la vivienda con subsidio, ya sea del Minvu o el Serviu.





Si bien para conseguir esta ayuda es necesario cumplir con una serie de requisitos, los principales es tener más de 18 años y formar parte del 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Para conocer todo lo que necesitas para postular al subsidio para Ampliar o Mejorar vivienda has clic aquí.

Monto mínimo de ahorro para postular al subsidio

Un requisito clave para la postulación es contar con una cifra mínima de ahorro en la cuenta del propietario o propietaria, sin embargo, esta dependerá del tipo de proyecto al que postules, es decir:

Proyecto mejoramiento de vivienda : Ahorro mínimo de 3UF, equivalentes a $122 mil aprox.

: Ahorro mínimo de 3UF, equivalentes a $122 mil aprox. Proyecto ampliación : Ahorro mínimo de 5 UF, equivalentes $200 mil aprox.

: Ahorro mínimo de 5 UF, equivalentes $200 mil aprox. Proyecto adecuación de viviendas existentes: Ahorro mínimo de 7 UF, equivalentes a $284 mil aprox.

Sobre el dinero que se te entregará para mejorar la vivienda, este también dependerá de qué es lo que se va a realizar en la casa. A continuación te dejamos el detalle de los proyectos disponibles: