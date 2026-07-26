Detienen a dos personas acusadas de provocar ataques incendiarios en La Araucanía

El procedimiento policial se llevó a cabo durante la madrugada de este viernes en la comuna de Victoria.

La Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros detuvo a dos personas acusadas de realizar ataques incendiarios en la comuna de Victoria, región de la Araucanía.

Junto a efectivos del Ejército, la policía ingresó el viernes a una comunidad mapuche en busca de estos hombres que estaban siendo investigados por hechos ocurridos hace cinco años.





El Ministerio Público indaga un corte en la ruta que conecta la comuna de Victoria con Curacautín, donde más de 15 desconocidos intimidaron a un conductor de un camión que transitaba por el sector para robarle sus pertenencias.

Otro de los ilícitos habla de una usurpación no violenta al Fundo Miraflores, ubicado cerca de donde fueron capturados los dos hombres.

Finalmente, tras la audiencia de detención en el Tribunal de Garantía de Victoria, uno de ellos quedó a disposición de Gendarmería para hacer su ingreso a un centro penitenciario. Mientras que el otro quedó citado a una audiencia de preparación de juicio oral.