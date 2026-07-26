Suspensión de clases se extenderá hasta el miércoles 29 de julio: Revisa acá todas las comunas sin actividad escolar

La medida rige para los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos y privados.

El Ministerio de Educación (Mineduc) extendió la suspensión de clases hasta el miércoles 29 de julio en los sectores afectados por el sistema frontal.

La medida rige para los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos y privados de las zonas que aún enfrentan los estragos que dejaron las lluvias y nevadas.

¿Dónde se suspenden las clases?

Lunes 27 de julio

Región de Coquimbo

Comuna de La Higuera

Región de Atacama

Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

Martes 28 de julio

Región de Atacama

Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.

Miércoles 29 de julio

Región de Atacama

Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.