Suspensión de clases se extenderá hasta el miércoles 29 de julio: Revisa acá todas las comunas sin actividad escolar
La medida rige para los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos y privados.
El Ministerio de Educación (Mineduc) extendió la suspensión de clases hasta el miércoles 29 de julio en los sectores afectados por el sistema frontal.
La medida rige para los niveles de enseñanza parvularia, básica y media, en todos los establecimientos públicos y privados de las zonas que aún enfrentan los estragos que dejaron las lluvias y nevadas.
¿Dónde se suspenden las clases?
Lunes 27 de julio
Región de Coquimbo
- Comuna de La Higuera
Región de Atacama
- Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.
Martes 28 de julio
Región de Atacama
- Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.
Miércoles 29 de julio
Región de Atacama
- Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.
Debido a los efectos del sistema frontal, se mantiene suspensión de clases en:
• Comuna de La Higuera – Región de Coquimbo, el lunes 27 de julio.
• Provincia de Huasco – Región de Atacama: comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco. Los días 27, 28 y 29 de julio. pic.twitter.com/qGQcs3kdMu
— Ministerio de Educación (@Mineduc) July 26, 2026