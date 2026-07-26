Detienen a Nelson Haase Mazzei, último condenado por el crimen de Víctor Jara
El miembro del Ejército en retiro fue capturado tras permanecer prófugo desde agosto de 2023.
Nelson Haase Mazzei, último condenado por secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y Littré Quiroga, fue detenido este sábado por la Policía de Investigaciones (PDI).
La ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó su ingreso a prisión durante la jornada.
La PDI confirmó que el militar en retiro fue capturado tras permanecer prófugo desde agosto de 2023, cuando la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en su contra.
En ese momento, el veredicto también aplicó para otros seis exmiembros del Ejército por los delitos perpetuados en septiembre de 1973, en el entonces Estadio Chile.
Haase Mazzei fue condenado a una pena de 15 años y un día de presidio en su calidad de autor de los homicidios. Además de 10 años y un día de presidio por los secuestros calificados.