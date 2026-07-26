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“Igual a su mami”: Ignacia Antonia muestra por primera vez a su hija en redes sociales y recibe miles de elogios

“El face reveal más esperado por el internet”, comentó un seguidor de la influencer.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Este sábado la creadora de contenido Ignacia Antonia, y su pareja Bastián D’amonte, mejor conocido como AK4:20, dieron a conocer el rostro de su hija Amelia.

A través de redes sociales los padres ya habían mostrado a la lactante de siete meses de edad, sin embargo, hasta ahora su rostro se había mantenido incognito.

Ignacia Antonia muestra a su hija Amelia

Te amamos Amelia“, escribió Ignacia y Bastián en su último post de Instagram mientras mostraban nueve registros fotográficos y videos de la bebé.

Fotos familiares, de Amelia en sus primeras vacaciones y junto al resto de su familia, son algunos de los momentos que los padres decidieron compartir en redes.

Rápidamente la publicación se hizo viral y en cuestión de horas ha recibido más de 12 mil comentarios felicitándolos por su hija. Asimismo, algunos usuarios han indicado que la bebé es físicamente parecida a su madre.

“Igual a su mami”, “muñequita bellísima”, “hermosa, me derrito“, “qué preciosura, igual a la Nacha” y “el face reveal más esperado por el internet”, fueron algunos de los mensajes que usuarios le dejaron a Ignacia y Bastián.

Revisa aquí las fotografías:

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