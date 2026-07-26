“Igual a su mami”: Ignacia Antonia muestra por primera vez a su hija en redes sociales y recibe miles de elogios

“El face reveal más esperado por el internet”, comentó un seguidor de la influencer.

Este sábado la creadora de contenido Ignacia Antonia, y su pareja Bastián D’amonte, mejor conocido como AK4:20, dieron a conocer el rostro de su hija Amelia.

A través de redes sociales los padres ya habían mostrado a la lactante de siete meses de edad, sin embargo, hasta ahora su rostro se había mantenido incognito.

Ignacia Antonia muestra a su hija Amelia

“Te amamos Amelia“, escribió Ignacia y Bastián en su último post de Instagram mientras mostraban nueve registros fotográficos y videos de la bebé.





Fotos familiares, de Amelia en sus primeras vacaciones y junto al resto de su familia, son algunos de los momentos que los padres decidieron compartir en redes.

Rápidamente la publicación se hizo viral y en cuestión de horas ha recibido más de 12 mil comentarios felicitándolos por su hija. Asimismo, algunos usuarios han indicado que la bebé es físicamente parecida a su madre.

“Igual a su mami”, “muñequita bellísima”, “hermosa, me derrito“, “qué preciosura, igual a la Nacha” y “el face reveal más esperado por el internet”, fueron algunos de los mensajes que usuarios le dejaron a Ignacia y Bastián.

Revisa aquí las fotografías: