Un viaje a Italia: Así fue el menú de Ignacia Antonia y AK4:20 en La Divina Comida

La influencer y el cantante prepararon para La Divina Comida: Desafío Duplas, una propuesta inspirada en la gastronomía italiana, donde las preparaciones caseras y los ingredientes tradicionales fueron los grandes protagonistas.

Entrada: 2001

Ingredientes:

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 taza de arroz para risotto

500 ml de caldo de carne

1 cucharada de hojas de albahaca

300 gramos de queso parmesano

2 cucharadas de orégano

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

1 taza de harina

2 huevos

1 taza de panko

Salsa

2 tomates

Aceite de oliva

Sal

Preparación:

1.- En un sartén a fuego medio alto, doramos en un poco de aceite de oliva la cebolla picada en cubos y el ajo también picado. Doramos por unos minutos, agregamos sal a gusto.

2.- Agregamos el arroz, revolvemos bien y agregamos caldo de carne de a poco; vamos revolviendo en cada tanda de caldo.

3.- Revolvemos bien y, cuando ya se esté terminando el caldo, agregamos la albahaca picada y la mitad del queso parmesano rallado.

4.- Una vez listo y transcurridos unos 15 a 20 minutos, retiramos del fuego y dejamos enfriar en una fuente. Una vez tibio, llevamos al refrigerador por 1 hora aproximadamente.

5.- Con las manos formamos una base, rellenamos con un trozo de queso parmesano y un poco de orégano y cerramos con un poco más de la mezcla de risotto; formamos una pelotita aplastando bien para evitar que se desarme.

6.- En un bowl batimos el huevo; en otro plato dejamos la harina con el panko. Pasamos cada una por el huevo primero, luego por harina mezclada con panko y llevamos a freír a fuego medio. Una vez estén completamente doradas, retiramos y dejamos sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite.

Salsa

1.- En un sartén a fuego medio agregamos un poco de aceite de oliva y agregamos los tomates cortados en trozos grandes; no precalentar el aceite, ya que al entrar en contacto con el jugo del tomate puede saltar. Debe ser con aceite en frío.

Durante el proceso vamos retirando la piel de los trozos de tomate. Una vez listos, llevamos a un vaso de mini primer y procesamos hasta obtener la salsa.

2.- Llevamos la salsa a un sartén y condimentamos a gusto con orégano, albahaca, sal, ajo y pimienta.

Para emplatar, montamos un espejo de salsa y sobre este el risotto frito. Decoramos con parmesano rallado y hojas de albahaca.

Plato de fondo: Ella y yo al pesto

Ingredientes:

Gnocchi

600 gramos de papas

2 huevos

150-200 gramos de harina

Sal

Pesto

500 gramos de albahaca

100 gramos de nueces

100 gramos de parmesano

1 taza de aceite de oliva

2 dientes de ajo

Sal

Aceite de oliva

800 gramos de entraña

Aceite de oliva

Ajo en polvo

Sal

Preparación:

Gnocchi

1.- Pelamos y llevamos a hervir las papas hasta que estén completamente blandas. Reiteramos y aplastamos bien hasta obtener la consistencia de puré.

2.- Agregamos los huevos, la sal y la harina en base a lo que la mezcla necesite. Debe quedar manipulable, pero no seca. Integramos todo bien con las manos y formamos un cilindro de masa.

3.- Cortamos con la forma de los gnocchi y llevamos a hervir a una olla hasta que floten, retiramos del agua y montamos en un plato.

Pesto

1.- Blanqueamos las hojas de albahaca, pasamos por agua hervida caliente y luego directamente en agua con hielo. Secamos bien y procesamos con la ayuda de una mini pimer; agregamos el aceite de a poco, las nueces, queso parmesano y ajo hasta obtener una mezcla homogénea. Reservamos

Para la carne, cortamos en trozos y doramos con un poco de aceite de oliva en un sartén a fuego medio alto con un poco de ajo en polvo y sal a gusto. Una vez logrado el punto deseado, retiramos del fuego.

Postre: Mekano

Tiramisú de chocolate Mekano

Ingredientes:

4 huevos

100 gramos de azúcar

6 chocolates Mekano

200 gramos de mascarpone

4 cucharadas de manjar

1 cucharada de café instantáneo

300 gramos de galletas de champaña

Preparación:

1.- Lavamos bien los huevos y separamos la clara. Mezclamos con la ayuda de una batidora las yemas junto con el azúcar hasta obtener una mezcla levemente blanca.

2.- Agregamos el mascarpone y batimos nuevamente. Una vez integrada la mezcla, separamos en dos bowls.

3.- A una de las mezclas agregamos el manjar y batimos bien. A la otra mezcla agregamos el chocolate Mekano derretido e integramos bien.

4.- En un plato o fuente agregamos el café instantáneo y disolvemos con una taza de agua fría o tibia y dejamos enfriar.

5.- Pasamos cada una de las galletas de champaña por la mezcla de café y vamos ordenando en capas en un vaso o copa, sobre la capa de galletas con café agregamos una capa de la mezcla de mascarpone con manjar, luego otra capa de galletas con café y encima una capa de mascarpone con chocolate. Para finalizar, podemos decorar con chocolate Mekano en trozos.