Federación Nacional de Autismo exige desvinculación de asesor libertario por dichos sobre abuso de niños con TEA

“No podemos seguir relativizando discursos que banalizan el abuso sexual infantil”, condenó la agrupación tras la viralización del video de Ítalo Omegna e integrantes del programa La Cofradía.

La Federación Nacional de Autismo (Fenaut) condenó los dichos de connotación sexual sobre niños, niñas y adolescentes, del asesor legislativo del Partido Nacional Libertario Ítalo Omegna, y exigieron su desvinculación del cargo.

Durante una celebración, Omegna y otros integrantes del programa de streaming La Cofradía realizaron, en tono humorístico, comentarios alusivos a niños con trastorno del espectro autista (TEA). La situación quedó registrada en un video que se viralizó durante las últimas horas y provocó indignación en redes sociales.

La Fenaut emitió un comunicado al respecto: “Expresamos nuestro más absoluto rechazo a las declaraciones realizadas por Ítalo Omegna. No existe contexto, humor ni excusa posible para normalizar o trivializar expresiones que vinculan a niños autistas con situaciones de abuso o explotación sexual”.

“ Exigimos la inmediata renuncia a su cargo de asesor legislativo y solicitamos al Partido Nacional Libertario que adopte una postura clara, condenando estas declaraciones y asumiendo la responsabilidad que corresponde”, agregaron, etiquetando al presidente del partido, Johannes Kaiser.





Confirman renuncia de Ítalo Omegna

Tras el criticado video que causó amplio rechazo en las últimas horas, el diputado Hans Marowski confirmó la renuncia de su asesor legislativo, Ítalo Omegna.

A través de sus redes sociales, el parlamentario libertario comentó que “Ítalo asumió la responsabilidad, por las consecuencias que esta situación podía generar para el trabajo de nuestro equipo presentando su renuncia, y yo he aceptado esa decisión”.

“Con ello, este asunto queda resuelto en lo que a mi responsabilidad institucional corresponde”, concluyó.

Fenaut condena “bromas” de connotación sexual sobre niños con TEA

La Fenaut recordó que “este tipo de discursos perpetúa estigmas profundamente dañinos y contribuye a la deshumanización de una población que ya enfrenta mayores riesgos de violencia, abuso y vulneración de derechos“.

“Las niñas, niños y adolescentes autistas tienen derecho a vivir libres de violencia, discriminación y cualquier forma de explotación“, manifestaron.

Finalmente, la agrupación concluyó que “no podemos seguir relativizando discursos que banalizan el abuso sexual infantil ni aquellos que utilizan a las personas autistas como objeto de burla”.

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“Por si quieres buscar niños de verdad”

En video se ve cómo en el marco de la celebración de un cumpleaños, Omegna entrega una serie de regalos mientras realiza comentarios sobre cada uno de ellos.

El primer obsequio es una guagua de juguete. “Este es tu favorito, el que estábamos esperando. No encontré del tamaño que te gusta, sé que te gusta más grande, pero es de la edad”, señala.

Posteriormente, entrega una botella de vino y afirma que “esto es para cuando estés con él a solas”.

Luego le entrega un frasco con dulces y agrega: “Esto es por si quieres buscar niños de verdad, son dulces a la antigua así que normalmente estos les gustan a los niños con autismo, que son los que no hablan ”.

Más adelante, después de que el festejado recibe una corbata, la persona que graba el video comenta: “Para amarrar niños”.

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