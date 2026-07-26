“¿Cómo a mi papá no le importa nada mío?”: Pamela Leiva revela reencuentro con su padre tras compleja relación

La humorista detalló el primer encuentro que tuvo con su padre después de años sin saber de él. “Fue muy bonito”, aseguró.

Hace un par de días Pamela Leiva lanzó su libro “Volver a nacer”, una reconstrucción de su vida y su historia con la obesidad desde niña.

La humorista debió enfrentarse a difíciles situaciones que la afectaron a lo largo de su infancia como, por ejemplo, su relación con su padre, quien dejó su hogar cuando ella era una niña para más tarde descubrir que tenía otra familia.

El camino del reencuentro entre Pamela y su padre

“No era un hombre agresivo ni déspota, pero en cuanto a responsabilidades era un desastre. Era rebueno para dejarme plantada en el colegio. Me pasaba que yo decía ‘¿cómo a mi papá no le importa nada mío?’ nunca me ha pedido perdón“, comentó la humorista en el año 2023.

“Yo estaba muy enojada con mi papá. Después del Festival de Viña (2023), me bajé y me acordaba con rabia de cosas que pasaron, pero cuando empiezo a relatar pasajes de mi vida para el libro, me sirvió y me di cuenta del avance, y que, más allá de que mi papá en algún momento fue como un villano dentro de mi historia, también todo eso me sirvió para ser quien soy yo”, expresó a LUN.





Asegurando que hoy en día “no tengo nada que reclamarle a mi papá”, confesó que le tenía bloqueadas las llamadas. “Él se metía a mis lives por redes sociales y me escribía ‘hija, desbloquéame’… hace más de un año yo lo busqué, le hablé y tuvimos ese espacio para conversar”, recordó.

Emocionada con ese momento, añadió: “Nos juntamos, me acuerdo que cuando le abrí la puerta de mi casa (…) él se lanzó a mis brazos y me dio un abrazo apretado y fuerte, y llegó con un regalo. Fue muy bonito, me di cuenta que él también estaba triste por no estar cerca mío y lo único que tenemos es el presente. Empezamos a reconstruir una historia desde hoy, desde ese momento”.

Pese a la reconciliación que tuvo con él, hoy en día su relación es cordial. “Hablamos y a veces pasan un par de semanas que no lo hacemos (…) estamos reconstruyendo sin querer forzar nada, sin tampoco aparentar lo que no somos, simplemente conectándonos desde lo que somos hoy”, expresó a modo de cierre.