“No se metan con la mafia”: Detienen a acusado de enviar corona de flores con amenazas a gendarmes

El acusado también habría dejado municiones ilegales junto a los arreglos florales en dos penitenciarios.

La tarde de este sábado se detuvo en la comuna de Cauquenes al acusado de enviar coronas de flores con amenazas a gendarmes de diferentes centros penitenciarios de la capital durante el mes de junio.

Según detalló la Fiscalía Occidente, el sospechoso es un hombre de nacionalidad chilena con familiares cumpliendo penas en la cárcel, de 24 años de edad, y sin antecedentes policiales.

Los arreglos florales aparecieron en las puertas de la exPenitenciaria Santiago 1 la madrugada del pasado 6 de junio y durante la madrugada del 10 de junio en el Centro Penitenciario Femenino San Joaquín, las que fueron entregadas junto a municiones.

Se espera que esta jornada sea formalizado por amenazar a personal de Gendarmería y por tenencia ilegal de municiones.

Sobre la amenaza propiamente tal, se trató de un gran papel con apodos de numerosas personas, y las piezas en las que se encuentran dentro de los penales, junto a la frase: “En nombre de todos los extranjeros colombianos y venezolanos del cartel de Los Piratas. No se metan con la mafia“.