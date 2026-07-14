“No va a mejorar”: Pamela Leiva se someterá a cirugía que la tendrá un mes fuera de los escenarios

La querida comediante explicó que, tras intentar diversos tratamientos, deberá ingresar al quirófano para tratar una lesión en sus cuerdas vocales.

La comediante Pamela Leiva sorprendió al revelar que deberá someterse a una cirugía que la mantendrá alejada por un tiempo de los escenarios y la televisión.

Según contó en el podcast Mari con Edu, el procedimiento será en sus cuerdas vocales debido a una lesión que no ha logrado curar del todo, aún cuando ha intentado diversos tratamientos médicos.

“Me tengo que operar la voz por una disfonía importante que tuve”, relató a María Luisa Godoy y Eduardo Godoy, antes de detallar el tiempo de reposo que deberá enfrentar.

“Si Dios quiere, me voy a operar a fin de año y voy a tener que dejar de hablar durante un mes. No sé cómo lo voy a hacer” reconoció Leiva.





Explicó origen de la lesión en sus cuerdas vocales

La humorista detalló que todo comenzó con un episodio en el que perdió por completo la voz: “Tengo una lesión en una cuerda vocal. He hecho hartos tratamientos, estoy con otorrino, pero ya no va a mejorar. La única solución es la cirugía”.

En concreto, especificó, se trató de una hemorragia cordal, pues la herida cicatrizó de forma irregular y ahora impide que las cuerdas vocales cierren de forma adecuada.

“Eso se fue sanando con el tiempo, pero quedó como una cicatriz en el borde de la cuerda vocal. No cierra bien, entonces hay que cauterizar para volver a dejarla parejita”, explicó.

Finalmente, adelantó que dicho procedimiento se llevará a cabo a fin de año: “Voy a tomarme diciembre para operarme y estar un mes callada, un mes calladita”.