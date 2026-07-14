¿Cuándo lloverá en Santiago? El pronóstico día por día del sistema frontal en la zona central

Según explicó la meteoróloga Allison Göhler, el evento estará marcado por un tren de tres sistemas frontales consecutivos reforzados por un río atmosférico categoría 4 y 5, lo que mantendrá las lluvias por varios días seguidos.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, actualizó este martes el pronóstico del potente sistema frontal que afectará a la zona central del país y advirtió que las precipitaciones previstas para la Región Metropolitana podrían ser mayores a las estimadas inicialmente.

Según explicó, el evento estará marcado por un tren de tres sistemas frontales consecutivos reforzados por un río atmosférico categoría 4 y 5, lo que mantendrá las lluvias por varios días seguidos.

Durante CHV Noticias AM, la especialista señaló que el escenario meteorológico se ha intensificado respecto a las proyecciones anteriores.

“La única diferencia que veo desde ayer a hoy es que el segundo sistema que vendría en camino, que va a entrar el día viernes, se intensifica”, explicó.

Según indicó, los acumulados totales para Santiago podrían alcanzar cerca de 150 milímetros entre el jueves y el lunes.





Pronóstico de lluvia para Santiago día por día

De acuerdo con las estimaciones de las lluvias entregadas por Göhler, las precipitaciones se distribuirán durante varios días:

Jueves

Inicio de las lluvias durante la tarde-noche.

Se esperan alrededor de 20 milímetros de agua caída en la capital.

Viernes

Será la jornada más intensa del evento.

Se proyectan cerca de 42 milímetros .

. Las precipitaciones se extenderían durante gran parte del día.

Sábado

Las lluvias disminuirán levemente, pero continuarán presentes.

Se estiman cerca de 30 milímetros acumulados.

Domingo

Volvería a intensificarse la precipitación por el ingreso del tercer sistema frontal.

Se esperan aproximadamente 45 milímetros adicionales.

Lunes

Continuarían las precipitaciones asociadas al último tramo del evento, completando un acumulado que podría acercarse a los 150 milímetros en la Región Metropolitana.





Una segunda quincena de julio “muy activa”

Más allá de este temporal, la meteoróloga aseguró que el panorama para las próximas semanas sigue siendo complejo. “Lo que me preocupa es que se viene una segunda quincena de julio muy activa”, afirmó.

Según explicó, una vez que finalicen estos tres sistemas frontales, un cuarto frente ingresaría entre martes y miércoles de la próxima semana . Posteriormente, otro tren de sistemas frontales podría llegar hacia el siguiente fin de semana.

“Vamos a tener un julio recargado de precipitaciones y precipitaciones importantes en la zona centro de nuestro país”, advirtió Göhler.

La especialista también confirmó que la alerta preventiva se mantiene para una amplia zona del país, desde Atacama hasta Los Lagos, debido a las lluvias, fuertes vientos y el riesgo de eventos asociados como remociones de masa, crecidas de cauces y problemas de conectividad.