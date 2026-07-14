Choque entre bus RED y camioneta deja 5 muertos en Santiago: Desató incendio en Franklin

Bomberos y la SIAT de Carabineros desarrollan las primeras diligencias instruidas por la Fiscalía.

Un fatal accidente se registró la madrugada de este martes en la intersección de Santa Rosa con Franklin, en la comuna de Santiago.

Lo anterior, luego de que cerca de las 5:30 horas un bus RED colisionara con una camioneta, provocando un incendio que alcanzó dos locales comerciales y cobró la vida de los cinco pasajeros que se transportaban en la camioneta.

De acuerdo a información preliminar, los tripulantes a bordo de la camioneta se encontraban escapando de una fiscalización policial por consumo de alcohol al momento de impactar con el bus.





Más de diez compañías de bomberos combaten la emergencia

Más de diez compañías de bomberos combatieron las llamas, mientras equipos especializados de Carabineros iniciaron las pericias para determinar la dinámica del accidente.

El incendio afectó un bus del sistema RED y dos locales comerciales, entre ellos una farmacia del Dr. Simi. Además, la caída de cables complicó las labores de extinción y obligó a mantener cortes de tránsito en el sector.

Debido a la magnitud de la emergencia, permanece suspendido el tránsito en Santa Rosa entre Arauco y Biobío.