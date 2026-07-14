Temblor hoy 14 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 14 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 14 de julio en Chile Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora: 07:04 horas

07:04 horas Epicentro : 52 km al NE de Calama

: 52 km al NE de Calama Profundidad: 109 km

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora: 05:37 horas

05:37 horas Epicentro : 104 km al SE de Ollagüe

: 104 km al SE de Ollagüe Profundidad: 237 km

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora: 02:07 horas

02:07 horas Epicentro : 70 km al E de San Pedro de Atacama

: 70 km al E de San Pedro de Atacama Profundidad: 250 km