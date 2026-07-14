Pronóstico de vientos por sistema frontal: Las regiones donde habrá rachas de hasta 100 km/h

El fenómeno podría traer fuertes rachas de viento desde la región de Tarapacá hasta el Biobío entre el jueves 16 de julio hasta la noche del sábado 18 de julio del 2026.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió alertas climatológicas debido a “vientos moderados a fuertes” para varias regiones del país en los próximos días.

Esta semana la lluvia se hará presente con fuerza en la zona centro del país con la llegada de lo que podría ser uno de los sistemas frontales más intensos de las últimas décadas.

Se espera el ingreso de tres sistemas frontales consecutivos a partir del jueves, los que dejarán abundantes precipitaciones en la zona central debido a la presencia de un río atmosférico de categoría 5.





Rachas de viento podrían alcanzar los 100 km/h

Debido a la inminente llegada de un sistema frontal, aumentarán la probabilidades de que se presenten fuertes vientos con rachas que podrían llegar hasta los 100 kilómetros por hora , dependiendo de la región.

La alerta por los vientos se mantendrá vigente desde la tarde del jueves 16 de julio hasta la noche del sábado 18 de julio del 2026.

En total, serán 10 las regiones afectadas con rachas de viento:

Región de Tarapacá

Jueves 16

Cordillera: Sin pronóstico de viento relevante.

Viernes 17

Cordillera: 70-90 km/h.

Sábado 18

Cordillera: 70-90 km/h.

Región de Antofagasta

Jueves 16

Cordillera Costa: 80-100 km/h.

80-100 km/h. Precordillera Alto Loa: Sin pronóstico de viento relevante.

Sin pronóstico de viento relevante. Cordillera: 70-90 km/h.

Viernes 17

Cordillera Costa: 80-100 km/h.

80-100 km/h. Precordillera Alto Loa: 80-100 km/h.

80-100 km/h. Cordillera: 80-100 km/h.

Sábado 18

Cordillera Costa: 80-100 km/h.

80-100 km/h. Precordillera Alto Loa: 80-100 km/h.

80-100 km/h. Cordillera: 80-100 km/h.

Región de Atacama

Jueves 16

Cordillera: 80-100 km/h.

Viernes 17

Cordillera: 80-100 km/h.

Sábado 18

Cordillera: 80-100 km/h.

Región de Coquimbo

Jueves 16

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h.

Viernes 17

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h.

Región de Valparaíso

Jueves 16

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Viernes 17

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera Costa: Sin pronóstico de viento relevante.

Precordillera y valles precordilleranos: Sin pronóstico de viento relevante.

Cordillera: Sin pronóstico de viento relevante.

Región Metropolitana

Jueves 16

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Precordillera: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Región de O’Higgins

Jueves 16

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Precordillera: 25-40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Región del Maule

Martes 14

Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Precordillera: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Litoral, Cordillera Costa y Cordillera: Sin pronóstico de viento relevante.

Miércoles 15

Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Precordillera: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Litoral, Cordillera Costa y Cordillera: Sin pronóstico de viento relevante.

Jueves 16

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Valle: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Precordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h.

Región de Ñuble

Martes 14

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Valle: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Precordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera: Sin pronóstico de viento relevante.

Miércoles 15

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Valle: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Precordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera: Sin pronóstico de viento relevante.

Jueves 16

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Valle: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Precordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 90 km/h.

Región del Biobío

Martes 14

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 80 km/h.

Valle: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Precordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera: Sin pronóstico de viento relevante.

Miércoles 15

Litoral: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera Costa: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Valle: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Precordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Cordillera: Sin pronóstico de viento relevante.

Jueves 16