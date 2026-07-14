“Su lucha fue valiente”: Fallece mujer que necesitaba $300 millones para tratamiento contra el cáncer

Marcia Gómez estaba reuniendo dinero para acceder a la Terapia Cart- T, la que no está en Chile y se usa en servicios de salud pública en España.

La noche del lunes se confirmó el fallecimiento de Marcia Gómez, una mujer que necesitaba $300 millones para acceder a un tratamiento que no estaba en Chile tras ser diagnosticada con cáncer de sangre.

En concreto, necesitaba costear una Terapia Cart- T o inmunoterapia celular, que si bien no se encuentra en el país, en lugares como España ya se aplica en servicios de salud pública, según evidenció un Reportaje a Fondo de CHV Noticias.

“Con mucho dolor comunicamos el sensible fallecimiento de Marcia. Su lucha fue valiente, su amor inmenso y su luz quedará para siempre en nuestros corazones”, comunicaron en a través de su cuenta de Instagram donde relataba su proceso.





Sus seres queridos destacaron que “Marcia fue una persona maravillosa, llena de fe, amor, generosidad y alegría. Mamá dedicada de Benjamín y Valentina, esposa, hija, hermana, tía y amiga incondicional”.

También agradecieron a quienes la acompañaron durante su lucha y a cada persona que “estuvo a su lado, que oró por ella, que ayudó, acompañó, donó, compartió y entregó tanto amor durante todo este proceso”.

Queremos agradecer profundamente a todas las personas que fueron parte de esta cadena de amor que nos sostuvo, nos acompañó y nos dio tanta fuerza en los momentos más difíciles.

“Hoy nuestro corazón está roto, pero nos queda el inmenso regalo de haberla tenido en nuestras vidas y el amor que nos deja para siempre. Gracias, Marcia, por tu ejemplo, tu fuerza, tu sonrisa y tu amor infinito. Siempre te amaremos”, finalizaron.