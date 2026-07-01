El precio de vivir: Mujer necesita $300 millones para acceder a un tratamiento que no está en Chile

Mientras que en otros países como España, ya se aplica en servicios de salud pública, para ella es una carrera contra el tiempo.

300 millones de pesos necesita Marcia Gómez para acceder a un costoso tratamiento que es vital para ella y que no está en Chile. Se trata de la Terapia Cart- T o inmunoterapia celular, que podría tener hasta un 80 o un 90% de efectividad.

En otros países como España, ya se aplica en servicios de salud pública. Dos clínicas en Chile están haciendo esfuerzos para poder ofrecerlo. Pero para Marcia y su familia es una carrera contra el tiempo. El reportaje es de Daniela Pierattini.