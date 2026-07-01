“Yo lo sé todo”: Paula Henríquez rompe el silencio y defiende a Mauricio Pinilla tras rumores de infidelidad

La modelo internacional comentó que ella y Mauricio son amigos hace seis años, pero se enamoraron recientemente y ya están viviendo juntos.

Este miércoles, Paula Henríquez, la nueva pareja de Mauricio Pinilla, rompió el silencio y reveló detalles inéditos sobre el romance.

La modelo internacional confesó que la relación es reciente, pero ya se encuentran viviendo juntos, puesto que se conocen desde hace seis años.





¿Qué dijo Paula Henríquez?

En conversación con Copuchas TV en Instagram, Paula señaló: “Nosotros tenemos una relación hace muchos años, pero era de amistad, 100% de amistad”.

En esa misma línea, agregó: “Yo lo sé todo; de hecho, si quieren saber algún chisme del pasado, esos sí que los sé todos, tengo más, peores”.

“Hay cosas en la vida que se dan de un momento a otro (…) Los tiempos de Dios son perfectos y ahora estamos viviendo juntos; así se dio no más, pero después de muchos años (…) y no, no es un affaire, estamos juntos”, aclaró Henríquez.

La Miss Grand Chile 2023, explicó que llegó recientemente de un viaje a México y se reunió con Mauricio después de no haberse visto en 3 años: “Le había traído algo de otro viaje”.

“Pero fue como corriendo. Yo bajé de mi edificio, se lo pasé, listo, y me fui a México y no sé, yo trabajo harto, me va super bien, entonces todo el tiempo que estuve allá estuvimos hablando y llegué y no nos separamos más”, reveló Paula.

Respecto de los rumores de infidelidad con Joa Cabañas y posibles malos comentarios que puedan recibir a futuro, Henríquez fue tajante en asegurar que su relación con el exfutbolista está más sólida que nunca.

“Ya no hay otra que hacer, o sea, pueden venir, pueden escribir, pueden poner cualquier cosa de él, mía, y no pasa nada, no nos va a afectar finalmente porque somos amigos primeramente y nos flechamos cuando volví; no fue algo que planeamos”, concluyó.

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