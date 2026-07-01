Modelo internacional y 12 años menor: Quién es la nueva pareja de Mauricio Pinilla

El exseleccionado nacional se dio una nueva oportunidad en el amor tras su separación matrimonial y esta semana apareció en redes sociales junto a una modelo de 30 años.

La noche del martes, Mauricio Pinilla confirmó su nueva relación y presentó oficialmente a Paula Henríquez en sus redes sociales, tras su quiebre matrimonial con Gissella Gallardo.

El exfutbolista compartió fotos románticas junto a la modelo e incluso dejó entrever que ha sido tan intenso el romance que ya se hicieron un tatuaje juntos.

La joven también hizo lo suyo en su cuenta de Instagram y publicó un íntimo momento en el que aparece cantando junto al exdelantero quien realiza una sentida interpretación en italiano.





Luego de que saliera a la luz su separación definitiva, Pinilla encendió las alarmas de un nuevo romance luego de publicar fotografías recostado en una cama con una mujer que lo abrazaba sin que se le viera el rostro.

¿Quién es la nueva pareja de Mauricio Pinilla?

La nueva pareja de Mauricio Pinilla es Paula Henríquez, con quien habría iniciado un pololeo oficial hace un par de semanas.

La joven tiene 30 años, 12 menos que el exfutbolista de La Roja que tiene 42 años, y según la descripción en su cuenta de Instagram, trabaja como modelo internacional para diferentes marcas.

Cuenta con una destacada trayectoria en el mundo de los concursos de belleza, donde ha conseguido títulos como la corona del Miss Universo Santiago 2019 y el Miss Grand Chile 2023.

También participó en el Miss Ultrauniverse 20/21 y en el certamen internacional Reina Hispanoamericana 2021.