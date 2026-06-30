“Moriría por ti”: Mauricio Pinilla confirmó nueva relación con tatuajes y románticas publicaciones

Su pareja sería Paula Henríquez, modelo internacional que se coronó como Miss Grand Chile 2023. Es 12 años menor que él.

Este martes, Mauricio Pinilla confirmó su nueva relación tras una serie de románticas publicaciones donde incluso dejó en evidencia unos tatuajes a juego.

Su nueva pareja sería la modelo internacional Paula Henríquez (30), quien tiene 12 años menos que Mauricio y se coronó como Miss Grand Chile en el año 2023.





“Moriría por ti”

Al respecto, Mauricio Pinilla había encendido las alarmas en la última semana, tras publicar fotografías recostado en una cama con una mujer que lo abrazaba, pero cuyo rostro no se veía.

En uno de esos registros escribió: “Paz”, acompañado de un emoji de corazón y románticas canciones; sin embargo, no había confirmación oficial.

Este martes, el exfutbolista publicó dos tatuajes a juego, uno de ellos es el contorno de un corazón que dice “Mau”, por su nombre, y el otro es un corazón rojo cuyo nombre tapó, pero le agregó la canción de Red Hot Chili Peppers “I Could Die for You”, cuya traducción es “moriría por ti”.

Pero eso no quedó ahí, puesto que Pinilla también publicó otra historia en su cuenta de Instagram donde agregó la canción “Y sólo se me ocurre amarte” de Alejandro Sanz: “Desvelados”, escribió.

Sin embargo, aunque trató de ocultar su identidad en su red social, no hizo lo mismo en la cuenta de Paula, donde ha comentado todas sus últimas fotografías.

“Hermosa”, escribió en una de ellas, acompañado de un emoji de corazón. En las otras, agrega coquetos emojis.

Finalmente, fue la misma modelo quien publicó un video con Mauricio en las últimas horas, donde ambos van a bordo de un vehículo cantando una canción en italiano y ella estalla en risas tras escuchar la interpretación de Pinilla.

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