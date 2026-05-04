“Mauricio lleva más de un mes viviendo con ella”: Dan a conocer el nuevo amor de Pinilla

Adriana Barrientos indicó que el exdelantero de La Roja habría dejado hace algún tiempo el domicilio que compartía con Gisella Gallardo y ahora estaría conviviendo con su nueva pareja y los dos hijos de ella.

Este lunes y en el programa Zona de Estrellas de Zona Latina, Adriana Barrientos reveló el supuesto nuevo romance de Mauricio Pinilla.

“La Leona” indicó que el exdelantero de La Roja habría dejado hace algún tiempo el domicilio que compartía con Gisella Gallardo y ahora estaría conviviendo con su nueva pareja y los dos hijos de ella.

Se trata de Vivian Leigh, una mujer que “Pinigol” conoce hace varios años, ya que “ellos llevan mucho tiempo conociéndose, ellos iban y venían”, afirmó.





¿Quién es la nueva pareja de Mauricio Pinilla?

Barrientos agregó que Leigh vivía en La Dehesa, en una gran mansión cuando estaba casada con un magnate nacional.

“Ahora ella está separada y se fue a vivir a un departamento con sus dos hijos. Está muy contenta y feliz con Mauricio, quien ya lleva más de un mes viviendo con ella“, agregó.

Por último, “La Leona” señaló que Leigh está vendiendo un reloj tasado en más de 20 millones de pesos, donde el dinero estaría destinado en ayudar a Pinilla en sus problemas económicos.