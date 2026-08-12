Parte importante del planeta podrá disfrutar de este espectacular e inusual fenómeno. Acá puedes revisar cómo seguirlo desde nuestro país.

El eclipse solar total, uno de los eventos astronómicos más destacados y espectaculares del año, tendrá lugar en varias partes del mundo hoy miércoles 12 de agosto.

El fenómeno, que ocurrirá cuando la Luna se coloque entre la Tierra y el Sol y bloquee totalmente la luz, captará la atención de millones de personas alrededor del mundo, especialmente por lo inusual.

Aunque no será directamente visible en Chile -solo se verá en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y Portugal, de acuerdo a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés)-, sí podrás disfrutarlo a la distancia desde nuestro país.





Eclipse solar total en Chile: Así puedes verlo en vivo

El eclipse podrás verlo a través de organismos especializados para ello, como por ejemplo la NASA o la Agencia Espacial Europa (ESA), que dispondrán de transmisiones en vivo y totalmente gratuitas.

Al mismo tiempo, debes saber que el horario para seguir el evento variará, pues hay que considerar desde dónde se está grabando la transmisión.

Por ejemplo, en España, el eclipse será visible entre las 19:30 y 20:30 (hora local), alcanzado su punto máximo cerca de las 20:26. En Rusia, en tanto, ocurrirá cerca del mediodía y primeras horas de la tarde en la región polar.

En el caso de la Agencia Espacial Europea (ESA), su transmisión saldrá directamente desde León, en España. Por ello, la sugerencia es conectarse y seguir el en vivo desde las 13:20 horas (de Chile).

Mira acá la transmisión en vivo: