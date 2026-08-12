12/ 08/ 2026 14:40

Padre pide ayuda para viajar: Confirman muerte de niño chileno en terremoto en Colombia

Las autoridades colombianas confirmaron la muerte de Jesús Muñoz, un niño chileno de 6 años, víctima del terremoto que afectó a la ciudad de Cali, en Colombia, la mañana de este lunes. El pequeño había viajado hace poco con su madre, mientras que su padre, quien se encuentra en Chile, está pidiendo ayuda para poder trasladarse a Colombia para poder repatriar su cuerpo. Hasta el momento, la cifra de fallecidos supera las 250 personas.