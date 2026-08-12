¿La familia fue clave? Revelan las razones de Alexis Sánchez para elegir al CF Montreal

El tocopillano aceptó la propuesta del cuadro de Canadá, transformándose en uno de los fichajes más importantes que ha hecho el club.

La etapa de Alexis Sánchez en Europa terminó. El tocopillano escogió al CF Montreal para continuar su carrera, poniendo fin a 18 años jugando en el viejo continente.

Maravilla arriba a la MLS para firmar en el Impact, club que ya cuenta con el arquero chileno Thomas Gillier en sus filas y en el que tendrá la dura misión de levantar los pobres resultados de esta temporada.

La decisión del delantero nacional no deja de llamar la atención, teniendo en cuenta que reiteró en varias ocasiones su deseo de seguir en las principales ligas del mundo.





Los motivos que habrían llevado a Alexis Sánchez a elegir la MLS

De acuerdo con lo informado por La Tercera, el ariete de 37 años optó por irse a Norteamérica pensando en lo futbolístico y en la comodidad de su familia.

El citado medio apuntó a que fue clave el deseo de que su pareja, Alexandra Litvinova, y su hija estén a gusto, algo que encuentra en su nueva institución y que lo incentivó a rechazar mejores ofertas desde lo económico.

Estos mismos motivos lo llevaron a inclinarse por el Sevilla la anterior campaña, apostando por un torneo competitivo y un país que ya conocía desde su paso por el Barcelona entre 2011 y 2014.

Si bien fue importante en evitar el descenso, el goleador histórico de La Roja no renovó su contrato y se inclinó por mudarse a la provincia de Quebec, Canadá.

En cuanto a su historia, Sánchez se convirtió en uno de los fichajes más bombásticos del club junto al marfileño Didier Drogba, el italiano Marco Di Vaio y el argentino Ignacio Piatti (máximo artillero con 79 tantos).

Sin embargo, todas esas contrataciones se realizaron en el periodo en el que club se denominada “Montreal Impact”, pasando a llamarse en 2021 “Club de Foo Montreal”.