No fue gratis: Atlético Mineiro desclasifica detalles del acuerdo con Colo Colo por Iván Román
El Galo confirmó en sus redes sociales el acuerdo por el defensor nacional, quien arriba al Cacique en condición de préstamo.
Es oficial. Iván Román dejó Atlético Mineiro y se convirtió en refuerzo de Colo Colo, club que lo contrato a préstamo y que lo anunció este miércoles.
El seleccionado nacional arribó al Cacique con la idea de sumar minutos, teniendo en cuenta que en Brasil solamente disputó 9 partidos esta temporada.
En ese escenario, el Galo dio detalles de la cesión y aclaró que Los Albos sí pagaron un monto por el defensor chileno.
Los detalles del acuerdo por Iván Román
A través de sus redes sociales, el conjunto de Belo Horizonte confirmó que el acuerdo contempla “una compensación económica”.
Los brasileños informaron que el préstamo “es válido por un año y no incluye opción de compra de los derechos económicos del jugador por parte del club chileno”.
Este último punto era uno de los que más se discutió en la negociación, pero finalmente se llegó a un consenso en ambas partes.
De esta forma, Román estará en Macul hasta mediados de 2027, teniendo la chance de jugar la primera parte de la Copa Libertadores del próximo año.
⚽ O Atlético informa o empréstimo do zagueiro Iván Román ao Colo-Colo, do Chile.
O acordo prevê uma compensação financeira, é válido por um ano e não inclui opção de compra dos direitos econômicos do atleta por parte do clube chileno.
Boa sorte no novo desafio, Román! 🐔 pic.twitter.com/JlN9q3bOsn
— Atlético (@Atletico) August 12, 2026