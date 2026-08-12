El Mineduc informó que la interrupción de las actividades escolares rige para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

El Ministerio de Educación confirmó este miércoles que se suspenden la clases por toda la semana en la Región de Atacama debido al fuerte sistema frontal que afecta a la zona norte.

De acuerdo al Mineduc, las actividades escolares serán interrumpidas el jueves 13 y el viernes 14 por las intensas lluvias.





La medida rige para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

Durante esta semana, la autoridad central ya había informado de la suspensión de clases para el martes 11 y miércoles 12, por lo que este nuevo anuncio termina con cerrar una semana prácticamente sin actividades educativas en la región.

Durante las últimas horas, Atacama se vio afectada por fuertes precipitaciones en gran parte de sus comunas.