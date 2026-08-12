“¿Cómo sus mentes pueden llegar a ser tan enfermas?”: El descargo de Naya Fácil tras pregunta sobre su hermana

Una persona le consultó a la influencer si alguna vez sintió envidia de las cualidades de su hermana y arremetió con todo.

Este martes, Naya Fácil lanzó sus descargos tras recibir una pregunta sobre su hermana menor, Sigrid, en redes sociales.

A través de Instagram, un usuario escribió: “Sigrid tiene todo lo que tú no: Labios lindos, pelazo, tez, mirada ¿Has sentido envidia?”.





El descargo de Naya Fácil

Naya arremetió con todo y cuestionó: “Yo no sé ¿cómo sus mentes pueden llegar a ser tan enfermas de pensar que yo podría envidiar a mi hermana o ella a mí?”.

En esa misma línea, agregó: “Realmente ustedes están pero mal de verdad, o sea, mi hermana es todo para mí, ¿cómo voy a sentir envidia de algo? Ella a mí tampoco, nada que ver”.

“Me encanta que ella sea así; ese sentimiento entre nosotras jamás va a existir ni ha existido. Nosotras somos super hermanables aunque tengamos muchas diferencias”, aseguró la influencer.

Finalmente, Naya recalcó que “ambas somos nuestra única familia, jamás sentiríamos envidia o algo malo entre nosotras”, cerró.

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