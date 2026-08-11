“Acuérdense de mí”: Pareja de Naya Fácil estalló y lanzó dura advertencia tras comentarios negativos en redes

El joven se encuentra de vacaciones junto a Naya, su cuñada y un amigo en Perú.

Este lunes, Aarón Collao, la pareja de Naya Fácil, tuvo su día de furia y lanzó una dura advertencia en redes sociales.

Esto, tras haber expuesto una serie de comentarios negativos que le llegan en redes sociales, lo que generó que una internauta le aconsejara sobre el tema.





¿Qué dijo Aarón Collao?

A través de su cuenta de Instagram, Aarón expuso el consejo de una mujer que señaló: “No expliques nada a la gente; creen lo que quieren creer. No te desgastes”.

En esa misma línea, agregó: “Con responder solo consigues darle tribuna a unos fracasados que no tienen vida propia y son tan mediocres que quieren hacer infelices a los demás”.

La mujer instó a Aarón a no hablar ni demostrar cosas respecto de su relación con la influencer: “Sigue adelante con Naya y que sea lo que tenga que ser. Ya verás que si no comentas, se aburrirán, porque esa gente vive de los comentarios malintencionados”.

Tras enviarle sus mejores deseos, la mujer cerró el mensaje y Collao respondió: “Vamos a hacerle caso estimada, mucha razón. Al final, la gente va a creer lo que quiere”.

Sin embargo, el joven lanzó una dura advertencia: “Pero créanme, si alguna vez me ven demandando a alguien por acoso e injurias, acuérdense de mí”.

En los últimos días, Collao hizo polémica al exponer a un hombre que aseguró que él no trabajaba y que Naya había costeado su parte del viaje, aludiendo a que el rumor no era cierto y que ellos no se conocían.

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