Minuto a minuto | Comenzaron las lluvias en el norte: Tormentas eléctricas se registran en Atacama

Clases suspendidas y alertas preventivas son algunas de las medidas adoptadas por las autoridades para prevenir los posibles daños que pueda ocasionar el sistema frontal que ya se hace presente en la zona norte de nuestro país.

Cuatro alertas emitió la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para el norte del país por sistemas frontales que se extenderán desde este martes por varios días.

Existe preocupación por los montos que puede dejar este fenómeno climático, donde las regiones afectadas son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Estas precipitaciones, que en algunos lugares serán de moderadas a fuertes en poco periodo de tiempo, también estarían acompañadas de tormentas eléctricas.





MINUTO A MINUTO

17:06 | Activaron mensajería SAE de carácter preventivo para la comuna de Alto del Carmen por amenaza de deslizamientos o aluviones.

16:34 | Declaran Alerta Temprana Preventiva para la provincia de Última Esperanza por heladas.

15:30 | La Delegación Presidencial Regional de Atacama informó el desarrollo de un COGRID Provincial en Chañaral, con participación de representantes de las Fuerzas Armadas, municipios, empresas privadas y otras instituciones, con el objetivo de coordinar acciones preventivas.

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14:00 | El Seremi de Transportes de Atacama dio a conocer los desvíos temporales del sistema de buses Red por el evento meteorológico en Copiapó. De manera preliminar, se informó del cambio de ocho recorridos del servicio.

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12:29| Senapred entrega un listado de recomendaciones de prevención producto de las tormentas eléctricas en el norte del país.

⚠️Ante las ⛈️#TormentasEléctricas previstas para regiones de la zona norte del país, NO te acerques a estructuras metálicas, rejas, alambrados, mástiles y líneas eléctricas, puesto que podrías resultar afectado. pic.twitter.com/xIlul3N0km — SENAPRED (@Senapred) August 11, 2026

11:10 | El meteorólogo de CHV Eduardo Sáez, aseguró que ya comenzaron las precipitaciones en la zona norte de nuestro país acompañadas de tormentas eléctricas en “varios sectores de la Región de Atacama“.