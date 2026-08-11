Se espera que las lluvias con mayor intensidad se produzcan entre la noche de este martes y el miércoles, pero la precipitaciones se podrían extender por más días.

Este martes comenzaron las lluvias producto de un nuevo sistema frontal que afectará por los próximos días a la zona norte del país, específicamente a la región de Atacama.

De acuerdo a la meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, la mayor preocupación surge debido a que las lluvias golpearán a zonas precordilleranas que ya sufrieron graves afectaciones durante el temporal anterior.

Específicamente para Atacama, el ingreso de las precipitaciones más intensas está previsto para la tarde del martes, las cuales se extenderán hasta el miércoles.

En esa zona, los puntos más elevados de la cordillera regional registrarán la mayor abundancia con valores que podrían superar los 80 milímetros.





Proyección de agua acumulada

De acuerdo a la plataforma internacional Windy, hay siete localidades que serían las que recibirían la mayor cantidad de agua caída en los próximos tres días, es decir entre la tarde de este martes y la noche del jueves.

En orden de mayor a menor acumulación:

Caserones — 109,1 Amolana — 93,9 Junta de Valeriano — 87,8 Los Loros — 81,1 Tierra Amarilla — 62,4 San Félix — 61,7 Alto del Carmen — 54,5

Revisa en tiempo real la proyección de agua caída según Windy