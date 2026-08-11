“Por el resto de su vida…”: Familia de Jorge Constanzo rompe el silencio por muerte de su hija Isidora

La niña de solo dos años y ocho meses, perdió la vida tras caer desde un piso 11 en un departamento en Las Condes cuando estaba al cuidado de Constanzo.

Jorge Constanzo sigue en prisión preventiva por la muerte de su hija, Isidora, niña de solo 2 años y ocho meses que perdió la vida tras caer desde un piso 11 en un departamento en Las Condes.

Cabe señalar que en el momento del fatal suceso, la menor estaba a cargo de Constanzo, quien permanecía dormido tras haber bebido alcohol. Por esta razón, se le imputa el delito de homicidio por omisión.





Familia de Jorge Constanzo emite declaración

Este martes, la familia de Jorge Constanzo emitió por primera vez una declaración pública al respecto. “Queremos decir que Isidorita ha sido y será siempre una luz de amor en nuestros corazones. La conocimos, la amamos entrañablemente, y su partida nos deja un dolor y un vacío que vamos a tener que llevar por siempre. No hay palabras que alcancen”.

“Como familia de Jorge, queremos transmitir el amor que él sentía por su hija. Siempre quiso poder pasar más tiempo con ella. La veía todas las semanas, la iba a buscar al jardín, jugaban en el parque, compartían en casa de la mamá y de los abuelos de Isidora, compartían junto a su abuela paterna y tías. Él soñaba con viajar juntos, quería verla crecer, estar presente”, se agregó.

“Hoy Jorge llevará con él, por el resto de su vida, el desconsuelo de haber perdido a su hijita y, como familia, lo abrazamos en este difícil momento. No buscamos desconocer lo acontecido, pero sabemos que él jamás hubiese querido que esto sucediera. Pedimos humildemente poder llevar este luto con la solemnidad que corresponde. Este es un dolor que llevaremos siempre”, finaliza la declaración.