Prisión preventiva para Rosamel Fierro Huenuman por robo armado a trabajadores en Carahue

El sujeto estaba prófugo desde 2021.

El Juzgado de Garantía de Carahue decretó prisión preventiva para Rosamel Fierro Huenuman, sindicado como autor de un robo armado a trabajadores forestales en el predio Aguas Blancas, en la región de La Araucanía.

En la audiencia, además, Fiscalía le imputó los cargos de daños simples y cultivo de drogas.

El tribunal dictó la cautelar más gravosa al considerar el peligro de fuga de Fierro Huenuman, por lo que se dispuso de su traslado hasta el Centro de Detención Preventiva de Temuco -en primera instancia- para luego ser derivado a la cárcel de Angol.

Detención de Rosamel Fierro

El sujeto, quien desde 2021 tenía una orden de arresto por robo con intimidación, fue detenido este lunes por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Temuco.

Su captura fue informada en primera instancia por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien valoró “el trabajo persistente y silencioso” de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Aunque pasen los años, ninguna búsqueda puede darse por abandonada. Que lo sepan quienes creen que el tiempo les garantiza impunidad: nuestras policías irán por todos. Capturar a cada prófugo es también recuperar la autoridad del Estado“, escribió.

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