Los sacaron de los escombros: Captan milagroso rescate de guagua y su madre tras terremoto en Colombia

Una madre y su bebé fueron socorridos por rescatistas de entre los restos de una estructura que colapsó en la ciudad de Cali, tras el fuerte movimiento telúrico de 7,4 registrado este lunes.

Más de 160 muertos y 570 heridos son las cifras que ha dejado hasta el momento el terremoto en Colombia registrado la mañana de este lunes 10 de agosto.

Con el paso de las horas se han dado a conocer registros del sismo, así como de las posteriores acciones de auxilio de personas, la mayoría desde edificios que colapsaron en zonas como Cali, Manizares y Pereira.

De acuerdo al medio local Semana, fue en Cali donde se captó uno de los momentos más impactantes: el rescate de una mamá y su guagua de apenas días de nacido.

Según el citado medio, ambas personas fueron socorridas exitosamente y, aunque salieron ilesas de la estructura, tuvieron que ser trasladadas a un centro asistencial cercano.

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Terremoto en Colombia

Ayer, y hasta esta mañana, la ciudad de Cali estuvo bajo toque de queda con el objetivo de desplegar a las fuerzas militares para ayudar con los rescates y prevenir saqueos.

Dicha medida se sumó a la declaración de alerta roja hospitalaria, buscando priorizar atenciones urgentes de la emergencia. En ese sentido, muchos de los heridos están siendo trasladados a Bogotá, la capital del país que resultó mucho menos afectada por la tragedia, buscando descongestionar el alto número de casos.