¿Nuevo romance? Vocalista de La Combo Tortuga y Eskarcita encienden las alarmas tras una serie de interacciones

Manuel “Dunga” Caro terminó su relación con Karla Melo en mayo de este año y ha dejado en claro que no cree que existan posibilidades de retomar el romance.

En las últimas horas, los usuarios en redes sociales han reportado una serie de interacciones entre Manuel “Dunga” Caro, vocalista de La Combo Tortuga, y Scarlette “Eskarcita” Gálvez.

La situación ha ido en aumento, puesto que recientemente la pareja fue vista compartiendo en una conocida cafetería en Ñuñoa.





¿Qué pasó con Dunga Caro y Eskarcita?

Dunga se encontraba en una relación con Karla Melo, cuya ruptura se confirmó en mayo de este año, mientras que Eskarcita reveló el quiebre sentimental con Julitroz en marzo.

Las interacciones en Instagram entre ambos comenzaron el 24 de abril por parte de Gálvez, quien le da “me gusta” recurrentemente a sus fotos.

Él imitó la acción el 30 de mayo y ambos se siguen mutuamente en redes sociales.

Sin embargo, los internautas encendieron las alarmas luego de que Infama publicara un testimonio donde se asegura que “el sábado vi a Dunga con Eskarcita en un café de Ñuñoa; él subió una historia solo”.

Al respecto, el portal precisó que el encuentro se habría dado a las 11:00 horas.

Por su parte, en el Instagram de Tia Yuta, un usuario aseguró que la dupla habría estado en un conocido casino en compañía de Carlos Morales, fundador de la página de farándula “Tio Michi” y amigo de Eskarcita.

Cabe destacar que hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental.

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