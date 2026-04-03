Destapan presunto quiebre de Karla Melo y Dunga: Este sería el motivo

A través de redes sociales se dio a conocer algunos detalles que habrían dado cercanos ex pareja por su supuesto quiebre.

La historia de amor entre Karla Melo y Manuel “Dunga” Caro vuelve a quedar bajo el ojo público, luego que se diera a conocer la presunta separación de los cantantes.

Recordemos que la pareja pasó unos meses alejados en el 2024, sin embargo, tras el diagnóstico de cáncer de Melo, los enamorados volvieron a reunirse en el 2025, hasta ahora.

Detalles de supuesto quiebre entre Karla y Dunga

De acuerdo con el portal de farándula Infama, la noticia fue revelada por la misma artista, quien le actualizó a su familia su estado amoroso antes de irse de vacaciones a Ciudad de México.





“La actriz y cantante reunió a su familia para anunciar el fin de su relación con el cantante de la Combo Tortuga“, anunciaron en Instagram.

¿El motivo? Según la misma fuente, cercanos de Melo habría indicando que “una presunta infidelidad de parte del cantante” habría dado por finalizada la relación.

Kamila Melo, hermana de Karla, dejó una serie de comentarios en los últimos videos de Instagram de la cantante, los que confirmarían esta noticia.

“Ahora empieza lo bueno” y “a vivir la vida que mereces“, fueron los consejos de hermana que Kamila le dio por el viaje de vacaciones al extranjero.