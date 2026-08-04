04/ 08/ 2026 07:29

Conmoción en Valparaíso: Choque entre camión y vehículo en la Ruta 68 dejó dos personas muertas y varios heridos

Durante la noche de este lunes se registró un accidente vehicular en la Ruta 68, donde dos personas murieron a la altura del kilómetro 59 en el sector de Casablanca, región de Valparaíso. Un camión de alto tonelaje colisionó con un vehículo menor tipo SUV que transitaba de Valparaíso a Santiago. El camión salió del eje de la carretera y chocó de frente con el auto. La SIAT de Carabineros está a cargo de las diligencias.