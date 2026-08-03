“Una joven llena de sueños”: Conmoción por muerte de hija de alcalde en la región de Los Lagos

Emilia Cárdenas Martínez falleció luego de enfrentar una larga enfermedad. La noticia generó múltiples muestras de apoyo y condolencias desde autoridades regionales, parlamentarios y organismos públicos.

Profundo pesar existe en la región de Los Lagos tras conocerse el fallecimiento de Emilia Cárdenas Martínez, hija del alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, quien murió luego de enfrentar una larga enfermedad.

La noticia fue comunicada por la Municipalidad de Río Negro y rápidamente generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias desde distintas autoridades, organismos públicos y representantes políticos de la zona.

A través de una declaración pública, la casa edilicia expresó su pesar por la partida de la joven, señalando que su fallecimiento ha impactado profundamente a la comunidad.

“Emilia fue una joven respetuosa, aplicada y llena de sueños. Destacó por su buen rendimiento académico y tenía la firme intención de estudiar medicina” , señalaron desde la municipalidad.

Asimismo, expresaron: “Su partida nos duele profundamente, porque la vimos crecer junto a sus padres: junto a Camila, nuestra colega, y junto a Sebastián, quien la acompañó y cuidó con el cariño y dedicación de un padre“.

El municipio también agradeció las cadenas de oración y las muestras de apoyo que vecinos y organizaciones entregaron durante el complejo proceso que enfrentó la familia.





Autoridades reaccionan a muerte de joven en Río Negro

La noticia generó inmediatas reacciones en la región. Desde el Gobierno Regional de Los Lagos, el gobernador Alejandro Santana y su equipo manifestaron sus condolencias al alcalde Sebastián Cruzat, a su esposa y a toda la familia.

“Acompañamos en este difícil momento al alcalde de Río Negro, Sebastián Cruzat, a su esposa y a toda su familia, elevando nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza, paz y consuelo ante esta irreparable pérdida“, señalaron.

Por su parte, parlamentarios como la diputada Emilia Nuyado y el senador Fidel Espinoza también expresaron su solidaridad con la familia.

“Cuando parte una vida tan joven, las palabras resultan insuficientes. Solo queda acompañar con respeto, cariño y esperanza, deseando que el amor de quienes hoy los rodean les entregue la fortaleza necesaria para seguir adelante”, expresó Espinoza.

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