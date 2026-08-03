Senador Rodolfo Carter protagoniza accidente vehicular en Providencia: Motociclista terminó con lesiones

El incidente ocurrió cuando el vehículo en que se trasladaba el parlamentario y una motocicleta se encontraron en una intersección, situación que terminó con el conductor del vehículo menor lesionado.

El senador Rodolfo Carter se vio involucrado durante la mañana de este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en el límite de las comunas de Ñuñoa y Providencia, en la región Metropolitana.

Carabineros confirmó a CHV Noticias la ocurrencia del incidente que se registró cuando el vehículo en que se trasladaba el parlamentario y una motocicleta se encontraron en una intersección del sector, situación que terminó con el conductor del vehículo menor lesionado.

Según consignó La Tercera, el hecho dejó a una persona lesionada, correspondiente al motociclista involucrado. En tanto, el senador habría resultado ileso tras el impacto.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo al citado medio, Carter circulaba por calle Arturo Medina en dirección al norte cuando intentó incorporarse a Eliecer Parada, donde existe una señal de “Pare”.

En ese contexto, un motociclista de nacionalidad ecuatoriana habría intentado frenar para evitar una colisión, perdiendo el control de la moto y cayendo a la calzada.





Las primeras versiones indican que ambos vehículos alcanzaron a reducir la velocidad, evitando un impacto de mayor gravedad.

El conductor de la motocicleta sufrió lesiones cuyo diagnóstico preliminar correspondería a una fractura en el hombro derecho.

Tras el accidente, tanto el parlamentario como el motociclista fueron trasladados hasta el Servicio de Urgencia del Hospital del Salvador, en Providencia, aunque el senador no estaba obligado a concurrir al recinto asistencial.

Hasta el momento, ni Rodolfo Carter ni su equipo parlamentario se han referido al accidente.