“Existe una oportunidad”: Bachelet habla por primera vez tras primer sondeo por carrera a la ONU

Tras no haber alcanzado un lugar entre los tres candidatos con más apoyos, a juicio de la expresidenta, la Secretaría General de la ONU requerirá “independencia, imparcialidad, criterio y valentía”.

La expresidenta Michelle Bachelet envió una carta donde, además de excusar su ausencia en un foro de los candidatos a la Secretaría General de la ONU, manifestó intención de impulsar un organismo con acciones “más eficaces y cercanas a las personas”.

La candidata a ocupar el cargo de secretaria general se restó del “Diálogo regional sobre el futuro liderazgo de las Naciones Unidas” debido a un cuadro de salud, en concreto, por un cuadro viral agudo que la aqueja.

Sin embargo, en una misiva dirigida a quienes estuvieron en la instancia organizada por el gobierno uruguayo y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), emitió sus primeras declaraciones tras la votación preliminar por la carrera a la ONU.

En dicha votación, que vale destacar no es vinculante, según medios extranjeros Reuters y PassBlue, la expresidenta resultó con 6 respaldos y 5 rechazos, además de 4 abstenciones, resultado que no la logró ubicar entre los 3 más votados.





La carta de Bachelet tras votación preliminar

En la carta, la candidata lamentó que “el mundo enfrenta conflictos prolongados, crecientes desigualdades, una crisis climática que se agrava, retrocesos democráticos y una preocupante erosión de la confianza en las instituciones internacionales”.

Bachelet, quien cuenta con el apoyo de México, Brasil y Colombia, agregó que “necesitamos unas Naciones Unidas más eficaces, representativas y cercanas a las personas. También creo que ha llegado el momento que una persona de América Latina y el Caribe asuma la secretaría general“.

En esa línea, subrayó que dicha región posee “una larga tradición de compromiso con la paz, el derecho internacional, los derechos humanos, la democracia y la solución pacífica de las controversias”.

Por otra parte, resaltó que “existe una oportunidad histórica para que sea una mujer latinoamericana quien encabece la organización“.

Finalmente, afirmó que dicho cargo requiere “independencia, imparcialidad, criterio y valentía”, para luego detallar que quien lo ocupe estará sometido a presiones de gobiernos, potencias y distintos intereses.

A su juicio, el o la próxima secretaria general deberá “escuchar a todos sin ser instrumento de nadie” y actuar “con la misma firmeza” frente a cualquier vulneración de derecho internacional sin dobles estándares.