“Reconozco mi error”: Las disculpas públicas de Marité Matus a Camilo Huerta tras acuerdo en tribunales

A través de Instagram, la influencer explicó que las disculpas se relacionan con una afirmación específica que realizó sobre su exmarido.

Marité Matus compartió este lunes un mensaje público dirigido a su exesposo, Camilo Huerta, luego de que ambos alcanzaran un acuerdo en el marco de la querella por injurias y calumnias presentada por el exchico Yingo.

La publicación se produjo horas después de que la periodista Cecilia Gutiérrez revelara que las partes llegaron a un entendimiento durante una audiencia judicial, lo que permitió poner fin a dicha causa.

Según informó la comunicadora, una de las condiciones del acuerdo contemplaba que Matus ofreciera disculpas a Huerta por algunas de las declaraciones realizadas en entrevistas anteriores.

El mensaje que publicó Marité Matus

A través de sus historias de Instagram, Matus explicó que las disculpas se relacionan con una afirmación específica que realizó sobre su exmarido.

“En dicha instancia ofrecí disculpas privadas únicamente por una afirmación puntual: cuando señalé que él tenía antecedentes por drogas“, escribió.





La influencer aseguró que llegó a esa conclusión debido a información que conocía sobre el pasado mediático de Huerta y conversaciones que habría sostenido con él.

“Tal como lo expliqué ante el tribunal, esa afirmación la hice porque conocía su pasado mediático relacionado con la operación Yingo y porque él mismo, en su momento, me comentó que había estado detenido. Por esa razón entendí, equivocadamente, que tenía antecedentes. Reconozco ese error y por ese único punto presenté mis disculpas “, señaló.

En la misma declaración, Matus precisó que sus disculpas no implicaban retractarse de otras acusaciones o afirmaciones realizadas anteriormente. “Respecto de todo lo demás, no hubo rectificación ni modificación alguna”, afirmó.

Además, indicó que durante el proceso judicial existieron conversaciones entre los abogados de ambas partes para alcanzar un acuerdo. “Yo acepté esa alternativa, considerando que la querella incluía una solicitud de compensación económica”, agregó.

El conflicto judicial entre Marité Matus y Camilo Huerta

La controversia se originó luego de diversas declaraciones realizadas por Matus sobre Huerta tras el quiebre de la relación, situación que derivó en una querella por injurias y calumnias.

De acuerdo con lo revelado por Gutiérrez, durante la audiencia realizada este lunes ambas partes llegaron a un acuerdo, el que fue aceptado por Huerta y permitió cerrar esa causa judicial.

Sin embargo, la disputa entre ambos no ha terminado por completo. La demanda de divorcio culposo presentada por Marité Matus contra Camilo Huerta continúa su tramitación en tribunales.

Al finalizar su mensaje, la influencer sostuvo que su intención era aclarar públicamente lo ocurrido. “Con esta declaración solo busco informar lo ocurrido de manera transparente y dar por cerrado este tema”, concluyó.

Lee las disculpas acá: