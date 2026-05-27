Camilo Huerta se querelló contra Marité Matus: Ella lo acusó de tener “relaciones extramaritales” con un periodista por dinero

Este hecho ocurrió en la demanda por divorcio culposo que interpuso Marité. La defensa de Camilo tomó ese extracto y acusó injurias graves con publicidad.

Este martes se dio a conocer la querella que Camilo Huerta interpuso en contra de Marité Matus por injurias graves con publicidad.

Esto a raíz de la serie de entrevistas que Marité ha concedido en distintos medios de comunicación donde lo acusó de infidelidad y de haber sido “mantenido”, entre otras.





¿Qué dice la querella de Camilo Huerta contra Marité Matus?

En el documento que se encuentra disponible en el Poder Judicial, la defensa de Camilo Huerta extrae una prueba que corresponde a la demanda de divorcio culposo que interpuso Marité.

En dicho elemento, que es una supuesta captura de pantalla del teléfono de Camilo Huerta, Marité lo acusa de haber mantenido “relaciones extramaritales” con un hombre a cambio de dinero.

Se trata de una presunta conversación entre Huerta y un amigo donde le confesaría los hechos.

El chat data del 30 de julio de 2024 y dice lo siguiente:

Camilo: H… de verdad nunca pensé esta h…, pero pasó y me pagó bien.

Amigo: C… Me dejaste loco. ¿Y quién es?

Camilo: Lo único que puedo decir es que es un periodista.

Amigo: Déjate de m… c… y dime quién es.

Camilo: H… copuchento, jajajá. J.A.N.

Es importante destacar que Camilo niega los hechos, por eso presenta este extracto de la demanda de divorcio culposo como uno de los elementos que constituyen una injuria grave en su contra.

Finalmente, la defensa señala que la presentación de esta supuesta captura como una prueba resulta una forma de dañar la honra y honor de Camilo y “menoscabar a su persona”.

Es por ello que Huerta solicita que el tribunal condene con 3 años de presidio menor (grado medio), una multa de 150 UTM y el pago de costas del juicio.