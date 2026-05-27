“Te imagino así de grande”: Mamá de Tomás Bravo emociona con imágenes creadas con IA de cómo luciría su hijo

El niño de tres años que fue encontrado sin vida tras varios días de búsqueda, estaría próximo a cumplir nueve en julio.

A través de su Instagram, Estefanía Gutiérrez, mamá de Tomás Bravo, publicó dos imágenes creadas con inteligencia artificial a partir de otras fotografías, previas a su desaparición en 2021.

El niño de tres años que fue encontrado sin vida tras varios días de búsqueda, estaría próximo a cumplir nueve en julio.

De modo que Gutiérrez, quiso saber cómo luciría su hijo en la actualidad: “A veces me gusta soñar y te imagino así de grande”.

Una de las imágenes lo recrea en la playa y la otra con una mochila de escolar sobre sus hombros. En ambas el pequeño sonríe tal como lo hacía en las fotografías tomadas por su madre.

“Estás siempre en mis pensamientos querido hijo, te extraño mucho. Casi 9 añitos”, escribió Estefanía.

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¿En qué está el caso Tomás Bravo?

El 17 de febrero de 2021, Tomás Bravo fue visto por última vez en el sector rural de Caripilún, en la comuna de Arauco.

Una intensa búsqueda mantuvo en vilo al país y movilizó a cientos de voluntarios y equipos especializados.

Más de una semana después, el 26 de febrero, Tomás Bravo fue encontrado y su tío abuelo, Jorge Escobar, fue detenido como principal sospechoso.

Desde entonces, la causa ha estado marcada por giros investigativos, desde cambios de conducción de Fiscalía, nuevas hipótesis y sospechosos.

Aunque Escobar fue absuelto por abandono, el caso sigue abierto bajo la investigación de la Fiscalía de Los Ríos por los delitos de violación y homicidio.

A cinco años del suceso, la causa de muerte oficial se ha establecido como “asfixia mecánica por terceros en contexto de violación”, pero no existen condenados hasta la fecha.