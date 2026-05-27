Al borde de las lágrimas y jurando: Ernesto Belloni rompe su silencio y niega acusaciones de agresión de Paty Cofré

Días después de la acusación, Ernesto Belloni se refirió a la situación, donde desmintió la versión de su excompañera.

Gran revuelo han causado las declaraciones de Patricia Cofré en la Divina Comida donde reveló el motivo del quiebre con Ernesto Belloni.

La comediante señaló que sufrió una agresión por parte de Belloni durante un ensayo. “Imitábamos que estábamos en una playa y él como no había agua había puesto una piscina, una cosa así. Y viene y era no sé cómo decir, ‘ya po, atina’ y el otro está, dale, y viene y me manda un charchazo aquí en la cara, en pleno ensayo”, afirmó.

Cofré agregó que le pidió explicaciones, ya que era marcar como que le iba a pegar y nada más. “O me pides disculpas o me voy y te cag… el sketch y me dijo ‘y por qué, si fue una broma, disculpa, disculpa. Chao’”, complementó.





Ernesto Belloni responde acusación de agresión

Días después y en conversación con Chile Podcast TV, Ernesto Belloni se refirió a la situación, donde desmintió la versión de Patricia Cofré.

“Jamás he golpeado a una mujer”, comenzó declarando para luego ponerse la mano en el corazón.

“Juro por mi vida que jamás he golpeado a una mujer y ante Dios juro que jamás he tocado a una mujer y no lo haré nunca para que todos ustedes sepan”, manifestó.

“Esto fue un invento que lo lamento de corazón y lo vamos a esclarecer, pero por ahora no molestemos más a la Paty, no nos vaya a suceder algo malo porque está muy presionada. Así que con mucho respeto quise aclarar esto para que ustedes sepan la verdad y no se adelanten en los comentarios y acusaciones”, afirmó.