“La experiencia más maravillosa”: Famoso exmodelo de “Venga Conmigo” tuvo un hijo con su prima 21 años menor

Se trata de Pedro Lladser, quien lleva tres años de relación con Ignacia Lladser, su prima.

Este miércoles se dio a conocer que Pedro Lladser (53) se convirtió en padre por tercera vez junto a Ignacia Lladser (32), su prima.

El modelo que saltó a la fama en el programa “Venga Conmigo” causó revuelo con la noticia, a pesar de que ya había confirmado el parentesco entre ambos hace tres años, cuando empezó su relación.





Pedro Lladser se convirtió en padre

El nacimiento se produjo hace dos meses, pero este miércoles, Ignacia compartió en su cuenta de TikTok un video con las primeras fotos del pequeño, llamado José Pedro.

“¡Qué ganas teníamos de que llegaras, Pedrito hermoso! Ahí estaba que me explotaba mi panza, pero lejos la experiencia más maravillosa de la vida”, comentó la mujer.

Al respecto, una usuaria pensó que se trataba del nieto de Pedro, por lo que Ignacia escribió: “Señora, si va a comentar, ¡infórmese bien! Es nuestro hijo”.

La pareja lleva tres años juntos y fue al comienzo de su relación donde Pedro aclaró en su cuenta de Instagram que era su prima y pareja.

Sin embargo, la situación tras el anuncio generó una serie de comentarios, por lo que ahora ambos mantienen sus cuentas en redes sociales privadas.

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