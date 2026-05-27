“No son unos niños, son unos perros”: Familiares de adulta mayor asesinada en violento robo en Coronel exigen justicia

Jimena Díaz Contreras, nieta de la víctima y vocera de la familia, afirmó que buscan las máximas penas para todos los involucrados.

Impacto existe en Coronel por el asesinato de Isabel Contreras Aguilera, mujer de 65 años que falleció tras recibir una serie de golpes y puñaladas durante un violento robo en la casa que cuidaba junto a su esposo.

Por el crimen, hay seis detenidos, donde cuatro de ellos son adolescentes y según los nuevos antecedentes los imputados se habrían jactado del delito en redes sociales.

Este miércoles, Jimena Díaz Contreras, nieta de la víctima y vocera de la familia, afirmó que buscan las máximas penas para todos los involucrados.





“No son niños, son unos perros”

La mujer partió señalando la mala situación en Fiscalía, donde familiares de la víctima mantuvieron un encontrón con el guardia, donde no se les permitió ingresar a la audiencia de formalización.

“Nosotros queremos justicia, ella no merecía morir de esta manera. Necesitamos que tengan un poco de piedad con nosotros y nos puedan dejar entrar para poder estar en la audiencia y escuchar todo lo que va a pasar”, añadió.

La mujer puso énfasis en la participación de menores en el crimen: “Son cuatro detenidos menores de edad. ¿Qué estaban haciendo? Los de 14 años ya saben lo que hacen, lo bueno y lo malo”, indicó.

Por último, Radio Bío Bío publicó que los familiares tras ser consultados respecto a si querían que los imputados fueran tratados como niños: “No, no son niños, son unos perros, eso es lo que son”, gritaron varias de las personas presentes.