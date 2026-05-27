Detenidos por crimen en Coronel tienen entre 14 y 20 años: Imputados se habrían jactado en redes sociales tras ataque

La familia de la víctima denunció que los agresores compartieron fotografías del violento asalto.

Seis personas se encuentran detenidas por el asesinato Isabel Contreras Aguilera, mujer de 65 años que falleció tras recibir una serie de golpes y puñaladas durante un violento robo en la casa que cuidaba junto a su esposo en Coronel, región del Biobío.

Cuatro de los imputados son menores de edad, donde algunos tienen 14 años, mientras que el mayor es un ciudadano colombiano de 20 años con residencia permanente en Chile.





Afuera del tribunal, los familiares de la víctima indicaron que los asaltantes se jactaron en redes sociales del crimen donde compartieron fotografías. “Se burlaron de mi abuela subiendo fotos del dinero robado en redes sociales”, dijo una de las familiares.