Detienen a cuatro adolescentes y dos adultos por homicidio de adulta mayor en Coronel

Cerca de las tres de la mañana del sábado pasado, habrían ingresado al domicilio de la mujer para maniatarla y posteriormente, asesinarla.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo esta tarde a dos adolescentes de 14 y 15 años por el homicidio de una adulta mayor de 65 años ocurrido el fin de semana en Coronel.

La Fiscalía del Biobío confirmó que en el transcurso de la jornada, los imputados aumentaron a seis en total: dos adultos y cuatro jóvenes.

Cerca de las tres de la mañana del sábado pasado, habrían ingresado al domicilio de la mujer para maniatarla, robarle y posteriormente, asesinarla.

Por su parte, el esposo de 73 años quedó con lesiones en su cabeza y su rostro, además de cortes en diferentes partes de su cuerpo.





La Brigada de Homicidios de la PDI está realizando las diligencias de investigación en coordinación con el Ministerio Público.

Además, en las últimas horas, se realizó un amplio despliegue policial en el norte de Coronel, específicamente en el sector de Escuadrón.

Se espera que los imputados tengan su audiencia de control de detención la mañana de este miércoles. No obstante, se desconocen los cargos por los que serían formalizados.